Австралийские пожарные вновь разделись и сфотографировались с коалами для календаря

Firefighters Calendar выпустила календари с австралийскими пожарными на 2025 год

Организация Firefighters Calendar выпустила серию ежегодных календарей с австралийскими пожарными. Об этом «Ленте.ру» сообщил организатор проекта и директор организации Дэвид Роджерс (David Rogers).

В этом году календарь представлен в пяти вариантах — с собаками, кошками, лошадьми, дикими и сельскохозяйственными животными, а также только с пожарными. На фотографиях огнеборцы без футболок демонстрируют отличную физическую форму и позируют с различными животными от коал до уток.

Australian Firefighters Calendar

Ежегодное издание выпускается в тысячах экземпляров в октябре и продается по всему миру. С момента своего первого выпуска в 1993 году проект пожертвовал более 3,5 миллионов долларов благотворительным организациям в Австралии и по всему миру. В этом году доходы от продаж в том числе будут направлены на поддержку сельских пожарных Австралии, детей, страдающих от онкологических заболеваний, а также австралийской больнице дикой природы Байрон-Бей, которая занимается реабилитацией и возвращением в природу раненых и осиротевших диких животных.

Как рассказывал Дэвид Роджерс, в съемках календаря принимают участие работники городских и сельских служб, а также пожарные из армии и авиации. Конкуренция за попадание на его страницы неизменно очень велика, в конкурсе участвуют специалисты со всей страны.