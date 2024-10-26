Два робота загорелись один за другим на российской выставке и попали на видео

В Екатеринбурге один за другим загорелись два робота в ходе выставки

В Екатеринбурге в здании «Екатеринбург-Экспо» во время развлекательного мероприятия один за другим загорелись два робота, сообщает МЧС России.

Уточняется, что у первого загорелся зарядный блок в ходе выставки. На месте дежурил пост пожарно-спасательной части, который быстро потушил возгорание. Пострадавших нет. Вскоре там же загорелся еще один робот. Его самостоятельно потушила администрация. Инциденты попали на видео.

E1 уточняет, что это был этап международного чемпионата по битве роботов на «Форуме будущего». В поединках сошлись машины опытных инженеров и юных специалистов из разных стран. Во время одного из поединков робот не справился с нагрузкой. Организаторы добавили, что это была случайность и мероприятие в безопасности.

В прошлом году в городе Воткинске Удмуртской республики робот-пылесос стал причиной пожара и едва не уничтожил одну из квартир.

