Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:03, 26 октября 2024Силовые структуры

Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье

Экс-замглавкома МВД Долгих обвинили в отмывании денежных средств и имущества

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих обвинили по статье об отмывании денежных средств или иного имущества организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Утверждается, что до этого чиновнику предъявили обвинение в получении взятки.

«Долгих И.С. задержан 16 ноября 2022 года, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, а 2 апреля 2024 года предъявлено новое обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1, части 6 статьи 290 УК РФ», — указано в материалах.

Ранее Ленинский районный суд Курска приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы администрации Центрального округа города Олега Касаткина по делу о получении взяток. Он регулярно получал деньги и продукты за непривлечение к административной ответственности за несанкционированную торговлю на улицах.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский пообещал украинцам по тысяче гривен. На что предлагают потратить эквивалентную двум тысячам рублей выплату?

      Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье

      В горящей гостинице в Хабаровске обрушилась крыша

      В российском городе загорелась гостиница

      В Курской области впервые за 30 лет появился новый населенный пункт

      Один из подозреваемых в убийстве российской предпринимательницы признал вину

      Путин рассказал об условии дальнейших поставок газа через Украину

      Американская газета впервые за 36 лет отказалась поддерживать кандидата на выборах

      Миссия КНДР в ООН прокомментировала слухи об отправке военных в Россию

      Додик отказался подчиняться Западу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше