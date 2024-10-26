Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье

Экс-замглавкома МВД Долгих обвинили в отмывании денежных средств и имущества

Бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих обвинили по статье об отмывании денежных средств или иного имущества организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Утверждается, что до этого чиновнику предъявили обвинение в получении взятки.

«Долгих И.С. задержан 16 ноября 2022 года, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, а 2 апреля 2024 года предъявлено новое обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1, части 6 статьи 290 УК РФ», — указано в материалах.

Ранее Ленинский районный суд Курска приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы администрации Центрального округа города Олега Касаткина по делу о получении взяток. Он регулярно получал деньги и продукты за непривлечение к административной ответственности за несанкционированную торговлю на улицах.