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07:04, 26 октября 2024Мир

Израиль нанес удары по военным центрам в трех провинциях Ирана

ПВО Ирана: ЦАХАЛ атаковал военные центры в Тегеране, Хузестане и Иламе

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ряду военных центров в трех провинциях ИранаТегеране, Хузестане и Иламе. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление войск противовоздушной обороны (ПВО) исламской республики.

Утверждается, что нанесенный Израилем ущерб в ходе атаки носит «ограниченный» характер. По словам иранских военных, масштабы нанесенного ущерба на данный момент оцениваются.

«Этим утром [Израиль] в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, которая, несмотря на успешный перехват и противодействие интегрированной системы ПВО страны, нанесла ограниченный ущерб некоторым районам», — указано в заявлении.

Ранее ЦАХАЛ заявила о завершении атаки на объекты в Иране. «Я могу подтвердить, что мы завершили израильский ответ на атаки Ирана на Израиль», — сообщил представитель ЦАХАЛ Дэниэль Хагари.

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      Артём Верейкин
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