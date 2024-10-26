Израиль нанес удары по военным центрам в трех провинциях Ирана

ПВО Ирана: ЦАХАЛ атаковал военные центры в Тегеране, Хузестане и Иламе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ряду военных центров в трех провинциях Ирана — Тегеране, Хузестане и Иламе. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление войск противовоздушной обороны (ПВО) исламской республики.

Утверждается, что нанесенный Израилем ущерб в ходе атаки носит «ограниченный» характер. По словам иранских военных, масштабы нанесенного ущерба на данный момент оцениваются.

«Этим утром [Израиль] в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, которая, несмотря на успешный перехват и противодействие интегрированной системы ПВО страны, нанесла ограниченный ущерб некоторым районам», — указано в заявлении.

Ранее ЦАХАЛ заявила о завершении атаки на объекты в Иране. «Я могу подтвердить, что мы завершили израильский ответ на атаки Ирана на Израиль», — сообщил представитель ЦАХАЛ Дэниэль Хагари.