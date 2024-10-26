В горящей гостинице в Хабаровске обрушилась крыша

МЧС: Крыша горящей гостиницы в Хабаровске частично обрушилась

Крыша горящей гостиницы в Хабаровске частично обрушилась. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Это осложняет тушение», — отметили в ведомстве. Пожарные локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров.

Сообщалось, что пожар тушат 20 специалистов и 7 единиц техники МЧС России. В ведомстве добавили, что шесть человек вышли из здания самостоятельно, еще пять эвакуировали спасатели. Троим постояльцам гостиницы потребовалась госпитализация.

Ранее в Хабаровском краевом музыкальном театре, который почти полностью сгорел, обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена. Площадь, охваченная огнем, превысила четыре тысячи квадратных метров.