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11:39, 3 октября 2024Россия

Губернатор Хабаровского края раскрыл подробности разрушений сгоревшего театра

Хабаровский губернатор Демешин: в сгоревшем театре обрушилась стена

Фото: Сергей Иванов / ТАСС

В Хабаровском краевом музыкальном театре, который почти полностью сгорел, обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена. Об этом, раскрывая подробности разрушений, написал глава региона Дмитрий Демешин в Telegram-канале.

«Пожар в краевом музтеатре локализован. Площадь, охваченная огнем, превысила четыре тысячи квадратных метров», — отчитался губернатор.

По его информации, из-за пожара по части здания также пошли трещины. Пожарным предстоит пролить конструкции, после чего на месте происшествия начнут работу сотрудники правоохранительных органов.

Пожар в театре Хабаровска начался в четверг, 3 октября, в здании обрушилась крыша. Три человека самостоятельно эвакуировались. При тушении взорвались четыре баллона с газом. Театр планируют восстановить.

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      Анастасия Шейкина
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