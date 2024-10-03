Власти раскрыли судьбу сгоревшего музыкального театра в Хабаровске

Хабаровский губернатор Деменшин: сгоревший музыкальный театр восстановят

Хабаровский краевой музыкальный театр, который почти полностью сгорел, будет восстановлен. О судьбе учреждения рассказал руководитель Хабаровского края Дмитрий Деменшин в Telegram-канале.

«Сейчас прошу набраться терпения труппу театра, всех его работников и, конечно, жителей края, которые болеют душой за наш музтеатр», — написал он.

Губернатор также сообщил, что поручил проверить, контролировалась ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность. Вечером в четверг, 3 октября, Деменшин проведет заседание оперштаба.

Пожар в театре Хабаровска начался в четверг, 3 октября, в здании обрушилась крыша. Огонь локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров, три человека самостоятельно эвакуировались. При тушении взорвались четыре баллона с газом.