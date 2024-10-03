Пожар в театре Хабаровска локализован

МЧС России: пожар в театре в Хабаровске локализован на площади 4 тыс. кв. м.

Пожар в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре локализован на площади четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Причину пожара установят эксперты МЧС России», — сообщили в МЧС.

Ранее появилась информация об обрушении крыши здания. Предварительно, сотрудники культурного учреждения успели эвакуироваться.

Позднее стало известно, что площадь пожара в Хабаровском театре музкомедии увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом.

По данному факту Следственный комитет (СК) проводит проверку. Изучаются признаки преступления согласно статье 219 УК РФ (нарушение требований пожаной безопасности).