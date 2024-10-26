Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном направлении

МО: расчет РСЗО «Град» уничтожил технику ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России ударили по технике и группе пехоты украинских войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожил скопление живой силы и автомобильную технику противника на купянском направлении.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские десантники поразили западное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Разведка с помощью беспилотника выявила в глубине территории, контролируемой украинскими войсками на правом берегу Днепра, замаскированное орудие с находившимся рядом расчетом.