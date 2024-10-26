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20:51, 26 октября 2024Бывший СССР

Зеленский разрешил иностранцам становиться офицерами ВСУ

Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства быть офицерами ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной радой закон, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства заниматься офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на карточку документа на сайте украинского парламента сообщает ТАСС.

До этого привлекать для службы по контракту в ВСУ иностранных граждан разрешалось только на должности рядовых и сержантского состава. Замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отмечал, что офицерские должности могут занять уволенные в запас граждане союзных Украине государств.

На прошлой неделе в эфире телемарафона Зеленский отметил, что партнеры Киева хотели бы снижения мобилизационного возраста на Украине, но власти не видят необходимости в таких изменениях. По его словам, Минобороны Украины предлагает специальные контракты всем, кто хочет служить в ряда ВСУ.

В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркивал, что никакого давления на Киев в этом вопросе нет, речь идет только о задаваемых время от времени вопросах.

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      Платон Щукин
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