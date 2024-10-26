На нефтеперерабатывающем заводе в российском регионе вспыхнул пожар

Mash: на НПЗ в Рязани произошел пожар, причины выясняются

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Рязани произошел пожар. Причины возгорания выясняются, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что перед этим над городом звучала сирена воздушной тревоги.

Позже местные власти назвали «чистым фейком» сообщения о возгорании на объекте. «На рязанском РНПЗ все в порядке. Не бойтесь факелов, это часть технологического процесса», — сообщили они.

1 сентября на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефти» начался пожар и была остановлена одна из установок. В результате падения дрона отдельно стоящее техническое помещение получило повреждения. Пожару на предприятии присваивали максимальный ранг сложности.

