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22:32, 26 октября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по иностранной технике в Сумах

Лебедев: удар нанесен по иностранной технике с инструкторами в Сумах

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Сумах был нанесен удар по иностранной военной технике с инструкторами, а также по бензовозам. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Техника иностранная, с ними два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике. Около 20 единиц в общей сложности — гусеничной. И несколько джипов и пикапов», — рассказал Лебедев.

Он уточнил, что по технике «очень хорошо прилетело».

22 октября стало известно о повреждениях критической инфраструктуры в Сумах. Информацию об этом подтвердили местные власти.

До того Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по грузовому двору станции «Сумы товарная». О том, какой груз мог находиться на разгрузке вагонов, не уточняется.

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      Евгений Силаев
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