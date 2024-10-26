Полковник указал на снижение способности ВСУ к сопротивлению

Полковник Кошкин: ВСУ утрачивают способность к сопротивлению

Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстрируют тренд на снижение способности к сопротивлению продвижению российских военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. С этим, по его словам, связано ускорение продвижения ВС РФ по некоторым направлениям.

«На сегодняшний день мы видим преимущество ВС РФ. Идет продвижение на Запад, в Курской области две тысячи человек попали в окружение, потеряли управление. Это свидетельствует о том, что у ВСУ снизились возможности по снабжению, ротации войск, поставкам необходимых боеприпасов и, как следствие, они утрачивают возможности по сопротивлению», — объяснил полковник.

Как следствие, по его словам, военные России получили возможность продвигаться более ускоренными темпами по некоторым направлениям.

«Мы ускоряемся, потому что падает сопротивление ВСУ. Где-то идем вперед, где-то продолжаются позиционные бои», — добавил Кошкин.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне украинского конфликта.