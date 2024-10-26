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03:25, 26 октября 2024Мир

Посольство Китая отвергло обвинения во вмешательстве в выборы в США

Посольство Китая заявило, что Пекин не вмешивается в выборы в США

Фото: Jason Lee / Reuters

Китай не намерен и не будет вмешиваться в выборы президента США. Об этом заявил ТАСС официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне.

Он отверг обвинения и подчеркнул, что Пекин выступает против кибератак в любых проявлениях. «Мы надеемся, что американская сторона не будет выдвигать обвинения против Китая в ходе выборов», — отметил собеседник агентства.

Представитель дипмиссии также добавил, что властям США воздержаться от клеветы в отношении других стран под предлогом кибербезопасности.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что китайские хакеры пытались получить доступ к телефонам кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его напарника Джей Ди Вэнса. Издание утверждало, что следователи пытаются установить, были ли похищены какие-либо данные. По данным ТАСС, ФБР расследует получение связанными с КНР хакерами доступа к коммуникациям в США.

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      Марина Совина
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