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21:45, 26 октября 2024Россия

ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО сбила беспилотник в Воронежской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила и подавила беспилотник в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. БПЛА упал на окраине села. На месте уже работают оперативные службы», — написал губернатор.

Ранее в Липецке и окрестностях города сработала система ПВО, были сбиты несколько беспилотников. Глава области Игорь Артамонов уточнил, что на места падения выехали представители спецслужб, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

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      Евгений Силаев
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