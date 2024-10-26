ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО сбила беспилотник в Воронежской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила и подавила беспилотник в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. БПЛА упал на окраине села. На месте уже работают оперативные службы», — написал губернатор.

Ранее в Липецке и окрестностях города сработала система ПВО, были сбиты несколько беспилотников. Глава области Игорь Артамонов уточнил, что на места падения выехали представители спецслужб, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.