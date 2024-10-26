Раскрыт дизайн купюры БРИКС для следующего саммита

На купюре БРИКС для саммита 2025 года будут изображены животные

На символической купюре межгосударственного объединения БРИКС, которая будет представлена на саммите 2025 года, будут изображены животные, ассоциирующиеся со странами-участницами объединения. Об этом в беседе с ТАСС сообщил генеральный директор компании «АРМ-регистр» и создатель купюры для прошедшего в Казани саммита БРИКС Евгений Федоров.

«У нас есть разработка сделать [купюру с номиналом 200]. (...) Мы разрабатываем эту линейку, она будет называться "Тотемные животные"», — сообщил Федоров.

Он добавил, что изображенные на купюрах животные будут символизировать участников объединения. Федоров отметил, что символом России станет медведь, среди других животных будут также лев и коза.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для БРИКС наиболее приоритетной темой сейчас является не создание новой бумажной валюты, а развитие цифровых финансовых активов и расчетов в нацвалютах.