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09:32, 26 октября 2024Экономика

Раскрыт дизайн купюры БРИКС для следующего саммита

На купюре БРИКС для саммита 2025 года будут изображены животные

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На символической купюре межгосударственного объединения БРИКС, которая будет представлена на саммите 2025 года, будут изображены животные, ассоциирующиеся со странами-участницами объединения. Об этом в беседе с ТАСС сообщил генеральный директор компании «АРМ-регистр» и создатель купюры для прошедшего в Казани саммита БРИКС Евгений Федоров.

«У нас есть разработка сделать [купюру с номиналом 200]. (...) Мы разрабатываем эту линейку, она будет называться "Тотемные животные"», — сообщил Федоров.

Он добавил, что изображенные на купюрах животные будут символизировать участников объединения. Федоров отметил, что символом России станет медведь, среди других животных будут также лев и коза.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для БРИКС наиболее приоритетной темой сейчас является не создание новой бумажной валюты, а развитие цифровых финансовых активов и расчетов в нацвалютах.

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