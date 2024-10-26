Россиянам рассказали о повышенной температуре в европейской части страны

Синоптик Вильфанд: температура в европейской части России выше нормы

Практически на всей территории европейской части России температура выше нормы. Он этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

«На всей европейской территории, за исключением юга, температура выше нормы. В Ненецком автономном округе и в Архангельской области исчезает снег из-за повышения температуры, днем в регионе до 7 градусов тепла, поэтому снег тает», — рассказал он.

Синоптик отметил, что территория, покрытая снегом, уменьшится за выходные и первые дни следующей недели на несколько процентов и будет занимать около 60-62 процентов. Он уточнил, что в Красноярском крае будут отмечаться значительные положительные аномалии, на севере Сибири температура днем будет достигать 2-7 градусов ниже нуля, ночью — минус 7-12.

Вильфанд обратил внимание на то, что несмотря на третью декаду октября, «реликты» летней погоды все еще встречаются, а высокая пожарная опасность четвертого класса и отмечается на юге Башкортостана и востоке Оренбургской области.

Ранее метеорологи заявили, что большинство российских регионов 26 и 27 октября ждет теплая погода. На юге России в субботу местами пройдут небольшие дожди, а в центральной части страны существенные осадки маловероятны.