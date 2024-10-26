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15:03, 26 октября 2024Наука и техника

Российские специалисты изучат перехваченный западный беспилотник RQ-20 Puma

Электронику и комплектующие западного беспилотника RQ-20 Puma изучат в России

Фото: Sgt. Michael J. MacLeod / Wikipedia

Российские военные смогли перехватить и посадить западный беспилотник RQ-20 Puma, сохранив его в целости, что позволило изучить его электронику и комплектующие. Об этом сообщает издание «Абзац».

По словам военного эксперта Александра Шарковского, особый интерес для российских специалистов представляют система управления, передача данных и конструктивные особенности данного дрона. Кроме того, американцы для своих боеприпасов разрабатывают новые взрывчатые вещества, которые следует изучить.

«В первую очередь будет интересовать авионика, система управления дроном, другие конструктивные особенности, как укрепляется фюзеляж и как работает система передачи данных», — отметил Шарковский. Он также добавил, что будет изучено устройство подвески для боеприпасов и система управления вооружением, если у дрона таковые имеются.

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      Леонид Немов
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