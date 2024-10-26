Шесть беспилотников ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили шесть беспилотников ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что над территорией региона сбили шесть украинских дронов самолетного типа. Никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Ранее три беспилотника ВСУ нанесли удары по Белгородской области. В селе Головчино в результате сброса взрывного устройства с дрона были выбиты стекла, повреждены крыша, крыло и багажник легкового автомобиля. Еще в одном селе после атаки беспилотника полностью сгорела машина.