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01:28, 26 октября 2024Россия

Шесть беспилотников ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили шесть беспилотников ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что над территорией региона сбили шесть украинских дронов самолетного типа. Никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Ранее три беспилотника ВСУ нанесли удары по Белгородской области. В селе Головчино в результате сброса взрывного устройства с дрона были выбиты стекла, повреждены крыша, крыло и багажник легкового автомобиля. Еще в одном селе после атаки беспилотника полностью сгорела машина.

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