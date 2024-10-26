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04:12, 26 октября 2024Мир

Стало известно местонахождение Нетаньяху во время атаки Израиля на Иран

Нетаньяху и министр обороны Израиля Галант были в бункере во время атаки на Иран

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галант находились в подземном штабе во время атаки на Иран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

Вместе с ними в штабе, расположенном на территории комплекса оборонного ведомства в Тель-Авиве, находились начальник генштаба израильской армии Герци Халеви и другие высокопоставленные военнослужащие.

Удар по Ирану был нанесен в ночь на субботу, 26 октября. Израильские военные заявили, что целями атаки стали военные объекты.

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР), в свою очередь, сообщил, что под удар попали «жизненно важные военные и силовые объекты».

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      Марина Совина
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