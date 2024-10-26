Стало известно о задержании пятого сбежавшего из липецкой колонии

«112»: задержан пятый заключенный, сбежавший из колонии №2 в Липецкой области

Пятый заключенный, сбежавший из колонии №2 в Липецкой области, задержан. Об этом стало известно каналу «112».

Его поймали в Тамбовской области, где ранее задержали еще двух беглецов — это Хуршидбек Ганиев и Бахтиер Жумаев. Отмечается, что задержанные пытались оказывать сопротивление полицейским. Сообщалось, что они добрались до соседнего региона на попутках, там их задержали сотрудники ДПС. На данных момент следствие выясняет, почему водители согласились везти беглецов, были ли угрозы со стороны осужденных.

Позднее еще двух сбежавших заключенных задержали в Липецкой области.

Один из сбежавших оказал сопротивление при задержании и попытался скрыться. В отношении него было применено табельное оружие. Беглец ранен. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.