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07:12, 26 октября 2024Силовые структуры

Суд назвал причину отъезда известного комика из России

ТАСС: суд считает, что комик Поперечный покинул Россию в связи с СВО

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Известный российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) принял решение уехать из России в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. К такому выводу пришел суд, передает ТАСС.

В судебных материалах отмечается, что комик покинул страну сразу после начала спецоперации.

Ранее Данила Поперечный захотел оспорить статус иноагента через суд. Сообщается, что он подал иск к Минюсту об обжаловании его статуса иностранного агента, однако получил отказ.

Комика включили в реестр иностранных агентов 14 июня. Минюст отмечал, что Поперечный выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ России и Вооруженных сил России, а также создавал материалы для иноагентов.

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      Марина Совина
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