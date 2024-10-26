Суд назвал причину отъезда известного комика из России

ТАСС: суд считает, что комик Поперечный покинул Россию в связи с СВО

Известный российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) принял решение уехать из России в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. К такому выводу пришел суд, передает ТАСС.

В судебных материалах отмечается, что комик покинул страну сразу после начала спецоперации.

Ранее Данила Поперечный захотел оспорить статус иноагента через суд. Сообщается, что он подал иск к Минюсту об обжаловании его статуса иностранного агента, однако получил отказ.

Комика включили в реестр иностранных агентов 14 июня. Минюст отмечал, что Поперечный выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ России и Вооруженных сил России, а также создавал материалы для иноагентов.