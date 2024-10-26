У жителя Белгородской области в руках взорвался боеприпас

Губернатор Гладков заявил, что в Теребрене у жителя в руках взорвался боеприпас

В селе Теребрено Краснояружского района Белгородской области у мужчины в руках взорвался боеприпас. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет и, к сожалению, поднял его. Боеприпас взорвался прямо в руках», — рассказал Гладков.

Он также сообщил, что пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти. Мужчину доставили в районную больницу и оказали первую медицинскую помощь. Позднее его переведут в больницу №2 города Белгорода, уточнил Гладков.

Губернатор напомнил жителям Белгородской области, что не стоит брать в руки незнакомые предметы. В случае если такой был обнаружен, он призвал отойти на безопасное расстояние и позвонить в «112».

Ранее Гладков рассказал, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали многоквартирный дом и производственное здание предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.