Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 26 октября 2024Россия

У жителя Белгородской области в руках взорвался боеприпас

Губернатор Гладков заявил, что в Теребрене у жителя в руках взорвался боеприпас
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В селе Теребрено Краснояружского района Белгородской области у мужчины в руках взорвался боеприпас. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет и, к сожалению, поднял его. Боеприпас взорвался прямо в руках», — рассказал Гладков.

Он также сообщил, что пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти. Мужчину доставили в районную больницу и оказали первую медицинскую помощь. Позднее его переведут в больницу №2 города Белгорода, уточнил Гладков.

Губернатор напомнил жителям Белгородской области, что не стоит брать в руки незнакомые предметы. В случае если такой был обнаружен, он призвал отойти на безопасное расстояние и позвонить в «112».

Ранее Гладков рассказал, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали многоквартирный дом и производственное здание предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть заключенных сбежали из колонии, где сидит известный киллер. Они вырыли 65-метровый подкоп

      Один из сбежавших под Липецком заключенных нарушил режим пребывания в России

      Общественники предложили запретить сказку Пушкина из-за ЛГБТ

      Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

      Появились фото вырытого заключенными для побега из липецкой колонии 65-метрового подкопа

      Два робота загорелись один за другим на российской выставке и попали на видео

      В Британии заявили о провале попыток изолировать Россию после саммита БРИКС

      Раскрыты подробности задержания сбежавших из липецкой колонии заключенных

      У жителя Белгородской области в руках взорвался боеприпас

      В СПЧ назвали причину удавшегося побега заключенных из липецкой колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше