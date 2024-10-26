В Астрахани избивший жену мужчина солгал о службе на СВО

В Астрахани мужчина, избивший жену, признался во лжи о службе на СВО

В Астрахани жестоко избивший свою жену мужчина признался, что он на самом деле никогда не служил в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его словам, камуфляжную форму он приобрел на рынке, поскольку любил ездить на рыбалку. Он также отметил, что часто лгал своим друзьям о службе в зоне СВО.

После задержания мужчина говорил полицейским о том, что в 2023 году он подписал контракт и ушел добровольцем в «Ахмат». Информацию об этом опроверг министр Чечни по информационной политике Ахмед Дудаев.

Ранее в Астрахани псевдо-боец подразделения «Ахмат» с ребенком на руках жестоко избил жену на улице и попал на видео. На выложенных кадрах россиянин в военной форме сперва кричит на автора видео, требуя от того уехать и угрожая ему насилием, затем супруга сама вступает в конфликт с мужем.