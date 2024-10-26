Аналитик Лейрос: Киев находится на грани краха из-за нежелания ВСУ воевать

Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит крах из-за нежелания солдат воевать. Об этом заявил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Очевидно, что Киев находится на грани полного краха, и военная победа России — это лишь вопрос времени», — отметил эксперт.

По словам Лейроса, «отправка на передовую становится наказанием» для украинцев, вследствие чего моральный дух ВСУ резко падает. Он добавил, что защита страны становится «бременем» для солдат. Лейрос подчеркнул, что «поражение становится неизбежным», если моральный дух военных подорван.

Аналитик сообщил, что в рядах украинских войск участились случаи дезертирства. По его мнению, это вызвано как ситуацией на поле боя, так и приказами командования, которое отправляет военных на рискованные миссии в качестве наказания.

Ранее американский разведчик Тони Шаффер заявил, что украинские войска находятся на грани поражения.