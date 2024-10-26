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01:22, 26 октября 2024Бывший СССР

В Грузии пройдут парламентские выборы

В Грузии пройдут определяющие для курса страны парламентские выборы

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

В субботу, 26 октября, в Грузии пройдут определяющие для внешнеполитического курса страны выборы в парламент. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что за победу на голосовании будут бороться выступающая за сохранение отношений с Россией и являющаяся противником санкций «Грузинская мечта» и оппозиция, поддерживающая сближение Тбилиси со странами Запада. «Грузинская мечта» позиционирует себя в качестве гаранта мира, обещая не допустить конфликта с Москвой и выступая за экономическую стабильность.

Оппозиция, в свою очередь, надеется возобновить переговоры с Европейским союзом (ЕС) и НАТО, приостановленные после принятия в стране закона об иностранных агентах. Данный закон противники правящей партии надеются отменить, как и другие «антидемократические законы», намереваясь также ввести санкции против России.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции отсутствуют ресурсы для организации беспорядков в стране после парламентских выборов. «Они, естественно, не смирятся с результатами выборов, однако у них нет ресурса, чтобы устроить беспорядки в стране», — отметил он.

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      Артём Верейкин
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