Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:16, 26 октября 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о желании Запада устроить войну в стране для отвлечения России

Жгенти: Запад мечтает развязать войну в Грузии, чтобы отвлечь Россию от Украины

Фото: ColorMaker / Shutterstock / Fotodom

Запад мечтает развязать войну в Грузии, чтобы отвлечь Россию от конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти, сообщает RT на русском.

«Мы потеряли территорию, мы потеряли практически половину нашего населения. И из процветающей страны, которая была у нас в 1989 году, мы получили полуколонию, которой уже больше 30 лет правит Запад», — оказал он.

Политик подчеркнул, что за 35 лет Грузия ничего не получила от западных стран, кроме обещаний и войны. По его словам, Тбилиси необходимо наладить отношения с Москвой, прагматичная политика «Грузинской мечты» способствует этому.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал на парламентских выборах. Он назвал выборы в стране референдумом между войной и миром.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о якобы переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР в Курскую область

      Президент Сербии объяснил свой отказ от участия в саммите БРИКС

      Сербия анонсировала помощь Украине на миллионы евро

      Милонов высказался об увидевших в сказке Пушкина пропаганду ЛГБТ активистах

      В российском регионе возбудили 20 уголовных дел против чиновников из-за нападения собак

      Российский школьник получил пулю в голову во время урока

      В КХЛ опровергли слова представителей СКА о нецензурных кричалках фанатов «Спартака»

      В Германии мужчина напал на полицейских с ножами и был ранен

      В Грузии заявили о желании Запада устроить войну в стране для отвлечения России

      ВСУ вновь попытались прорваться в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше