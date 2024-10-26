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15:26, 26 октября 2024Спорт

В КХЛ опровергли слова представителей СКА о нецензурных кричалках фанатов «Спартака»

Каменский заявил, что фанаты «Спартака» не скандировали нецензурные кричалки

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский опроверг слова представителей СКА о нецензурных кричалках фанатов «Спартака» во время матча команд в регулярном чемпионате лиги. Об этом сообщает Sport24.

Функционер отметил, что на видеозаписях с матча не было обнаружено матерных скандирований. «Все болельщики, тем более спартаковские, вели себя корректно. На наши матчи ходят люди с детьми, был полный стадион. Все хотят приходить, потому что есть очень теплая и дружественная атмосфера», — заявил Каменский.

Ранее о нецензурных кричалках фанатов красно-белых заявили главный тренер СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев. Они призывали КХЛ обратить внимание на произошедшее.

Встреча прошла в пятницу, 25 октября, в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Болельщики хозяев во время матча скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея».

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      Алексей Гусев
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