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09:49, 26 октября 2024Спорт

Медведев оценил кричалки болельщиков «Спартака» на матче со СКА

Медведев назвал непотребными кричалки болельщиков «Спартака» на матче со СКА

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Председатель совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев в беседе с РИА Новости оценил кричалки болельщиков «Спартака» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против его команды.

Он назвал их непотребными. «Уверен, что хоккейным богам это крайне не понравилось, как и не должно понравиться руководству КХЛ и, надеюсь, владельцам, партнерам и спонсорам легендарного клуба», — заявил Медведев.

Ранее на фанатов московской команды пожаловался главный тренер СКА Роман Ротенберг. «Дети сюда пришли маленькие, а люди матом орут всю игру», — заявил он.

Встреча прошла в пятницу, 25 октября, в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Болельщики хозяев во время матча скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея».

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      Алексей Гусев
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