В Китае наказали более полумиллиона человек за коррупцию

Комиссия по дисциплине Китая: 589 тысяч человек наказано за коррупцию

В Китае прошли масштабные мероприятия по борьбе с коррупцией, в результате которых было наказано 589 тысяч человек. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины Китая.

«С января по сентябрь 2024 года в органы дисциплинарной проверки и надзора по всей стране поступило 2,703 миллиона писем и отчетов, в том числе 756 тысяч отчетов и жалоб (...) В общей сложности 2972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», — говорится в отчете.

Уточняется, в числе «наказанных» оказались 53 сотрудника провинциального и министерского уровня, более 2,7 тысячи сотрудников департаментов и бюро, 74 тысячи чиновников поселкового и районного уровней.

Ранее антикоррупционное агентство КНР обвинило подозреваемых в коррупции китайских чиновников в чтении «неправильных» книг. Речь идет о запрещенной политической литературе, которая публикуется за пределами материкового Китая и исследует «деликатный» для Компартии КНР период.