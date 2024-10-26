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05:23, 26 октября 2024Бывший СССР

В подполье рассказали о голодающих в подвалах мобилизованных в ВСУ

Подпольщик Лебедев: военкомы держат мобилизованных в ВСУ в подвалах

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

На Украине мобилизованных держат в подвалах и избивают. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, военнослужащих отказываются кормить и не дают им воды до тех пор, пока они не подпишут документы, что являются «добровольцами».

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют из-за плохого отношения командиров и насильственной мобилизации. Как уточнялось, у солдат вымогают деньги за небольшие нарушения.

До этого сообщалось, что в подконтрольном Киеву Херсоне начали отлавливать пенсионеров и хронически больных в рамках насильственной мобилизации.

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      Марина Совина
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