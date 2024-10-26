В США сообщили о продаже Boeing своего космического бизнеса

WSJ: Boeing собирается продать свой космический бизнес, уступив SpaceX

Американская аэрокосмическая компания Boeing, участвовавшая в миссиях астронавтов Apollo и создании космической станции, собирается продать свой космический бизнес в связи с тяжелым финансовым положением. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Boeing столкнулся с серьезным финансовым кризисом. Ее крупнейший профсоюз отклонил два контрактных предложения и продлил забастовку, которая остановила производство большей части самолетов», — указано в материале.

Отмечается, что в последнее время корпорация терпит много неудач в космической сфере. Из-за этого Boeing уступил пост ведущего партнера НАСА компании Илона Маска SpaceX.

Ранее сообщалось, что новое предложение руководства Boeing для разрешения конфликта с профсоюзом не устроило большинство протестующих. Против договора проголосовали 64 процента работников.