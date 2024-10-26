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00:34, 26 октября 2024Мир

В США сообщили о расследовании против создателей USDT из-за санкций

WSJ: США начали расследование против компании Tether из-за нарушения санкций

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Правительство США начало расследование против создателей криптовалюты USDT компании Tether из-за возможного нарушения санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что расследованием против Tether занимается прокуратура Манхэттена. Следователи намерены узнать, использовался ли USDT для финансирования терроризма, хакерства, наркоторговли и отмывания денег.

Американское министерство финансов также может ввести санкции против Tether за использование криптовалюты USDT подсанкционными лицами, связанными с Россией или палестинской организацией ХАМАС. Газета подчеркивает, что одной из ограничительных мер может стать запрет гражданам США сотрудничать с Tether.

Ранее сообщалось, что стейблкойн USDT, привязанный к курсу американского доллара, фактически создал неподвластную Вашингтону финансовую систему. USDT, в частности, используют для обхода санкций и ограничений в международной торговле, а также для обеспечения безопасности операций.

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      Артём Верейкин
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