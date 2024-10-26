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04:47, 26 октября 2024Мир

В Тегеране вновь прозвучали мощные взрывы

РИА Новости: в Тегеране вновь прозвучали мощные взрывы

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Тегеране вновь раздались мощные взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрывы прогремели в центральной части столицы Ирана. Они прозвучали рядом с российским посольством. Причины произошедшего неизвестны.

Звуки взрывов в Тегеране уже были слышны ранее. Позднее гостелерадиокомпания страны со ссылкой на источник в силах безопасности уточнила, что причиной громких звуков стала работа средств противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 26 октября Иран подвергся атаке со стороны Израиля. Под удар попали военные объекты. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября.

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      Марина Совина
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