РИА Новости: в Тегеране вновь прозвучали мощные взрывы

В Тегеране вновь раздались мощные взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрывы прогремели в центральной части столицы Ирана. Они прозвучали рядом с российским посольством. Причины произошедшего неизвестны.

Звуки взрывов в Тегеране уже были слышны ранее. Позднее гостелерадиокомпания страны со ссылкой на источник в силах безопасности уточнила, что причиной громких звуков стала работа средств противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 26 октября Иран подвергся атаке со стороны Израиля. Под удар попали военные объекты. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября.