Во Франции начали выселять украинских беженцев из социального жилья

Le Monde: во Франции украинских беженцев выселяют из соцжилья

Украинские беженцы в регионе Гранд-Эст во Франции начали получать письма от местных властей с требованием покинуть социальное жилье. Об этом пишет газета Le Monde.

В статье указано, что первые сообщения начали приходить беженцам в конце сентября. При этом их просят покинуть квартиры до 31 октября текущего года.

«Необходимые шаги для профессиональной интеграции и расширения автономии не были в достаточной степени выполнены для получения возможности глобальной интеграции на территории страны», — цитирует издание выдержку из одного из писем.

Журналисты также подчеркнули в статье, что в последнее время поддержка украинских беженцев в европейских странах угасает. Речь идет, в частности, о Венгрии, Нидерландах, Норвегии и Чехии.

Ранее сообщалось, что мэр немецкого города Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке запретил украинским беженцам регистрироваться в муниципальных учреждениях. По его словам, в детских садах, школах и центрах размещения больше нет мест.

23 октября стало известно, что министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил новый юридический статус для украинских беженцев. Он выдвинул данное предложение с целью снизить затраты на гражданские пособия и привлечь на рынок труда больше получателей социальных пособий.