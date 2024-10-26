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17:01, 26 октября 2024Бывший СССР

Военным ВСУ начали выдавать методички в ожидании якобы прибытия солдат из КНДР

«РВ»: военным ВСУ начали выдавать методички из-за якобы прибытия солдат КНДР

Фото: Jeon Heon Kyun / Reuters

Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали выдавать методички в ожидании якобы прибытия солдат из КНДР Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Похоже, что документ, опубликованный киевскими СМИ, пригодится и северокорейским бойцам для допросов "великоукров"», — говорится в сообщении.

Методичка содержит набор фраз, которые могут понадобиться для коммуникации с северокорейскими солдатами, их перевод на корейский язык и транскрибированное произношение на украинском.

Ранее в США заявили о якобы переброске нескольких тысяч солдат элитного подразделения Корейской народной армии в Курскую область. По данным издания, северокорейские военнослужащие могут принять участие в предстоящем контрнаступлении.

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      Виктория Кондратьева
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