Военным ВСУ начали выдавать методички в ожидании якобы прибытия солдат из КНДР

«РВ»: военным ВСУ начали выдавать методички из-за якобы прибытия солдат КНДР

Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали выдавать методички в ожидании якобы прибытия солдат из КНДР Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Похоже, что документ, опубликованный киевскими СМИ, пригодится и северокорейским бойцам для допросов "великоукров"», — говорится в сообщении.

Методичка содержит набор фраз, которые могут понадобиться для коммуникации с северокорейскими солдатами, их перевод на корейский язык и транскрибированное произношение на украинском.

Ранее в США заявили о якобы переброске нескольких тысяч солдат элитного подразделения Корейской народной армии в Курскую область. По данным издания, северокорейские военнослужащие могут принять участие в предстоящем контрнаступлении.