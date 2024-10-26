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18:48, 26 октября 2024Силовые структуры

Задержаны готовившие бунт в СИЗО сторонники АУЕ

РЕН ТВ: семеро сторонников АУЕ задержаны в Карачаево-Черкесии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии задержали еще семерых сторонников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ, готовивших «революцию» в местном СИЗО. Об этом пишет РЕН ТВ.

Весной 2023 года были задержаны члены банды, действующей под идеологией «Арестантское уголовное единство», которые планировали переворот в изоляторе, намереваясь сменить «красный» режим на «черный». Злоумышленники взяли на себя ответственность за недавние преступления в республике, чтобы оказаться в СИЗО и организовать там бунт.

Для подготовки своего плана они заранее отправляли за решетку деньги и телефоны своим соратникам, используя беспилотники.

Ранее сообщалось, что амурский суд рассмотрит дело в отношении 11 человек, которые с 2020 по 2022 год принимали участие в пропаганде криминальной идеологии АУЕ.

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      Александр Еникеев
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