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14:48, 27 октября 2024Бывший СССР

Армия России подняла триколор над еще одним населенным пунктом в ДНР

«РВ»: российские войска ворвались в Катериновку в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие ворвались в Катериновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На снятых в населенном пункте кадрах видно триколор, вывешенный из окна на верхнем этаже. Ролик геолоцирован в южной части Катериновки.

По данным «РВ», сейчас подразделения Российской армии ведут штурм поселка.

27 октября Минобороны сообщило об установлении российскими войсками контроля над Измайловкой в ДНР. Измайловка относится к Покровскому району, она расположена к северу от населенного пункта Курахово — крупного узла украинской обороны в Донбассе.

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      Алан Босиков
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