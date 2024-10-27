Армия России подняла триколор над еще одним населенным пунктом в ДНР

Российские военнослужащие ворвались в Катериновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
На снятых в населенном пункте кадрах видно триколор, вывешенный из окна на верхнем этаже. Ролик геолоцирован в южной части Катериновки.
По данным «РВ», сейчас подразделения Российской армии ведут штурм поселка.
27 октября Минобороны сообщило об установлении российскими войсками контроля над Измайловкой в ДНР. Измайловка относится к Покровскому району, она расположена к северу от населенного пункта Курахово — крупного узла украинской обороны в Донбассе.