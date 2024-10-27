Минобороны сообщило о занятии российскими войсками Измайловки в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Центр».

Измайловка относится к Покровскому району, она расположена к северу от населенного пункта Курахово — крупного узла украинской обороны в Донбассе.

На минувшей неделе российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО. Речь идет о Новосадовом, Зоряном, Серебрянке и Николаевке в ДНР.