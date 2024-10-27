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21:23, 27 октября 2024Бывший СССР

Группа беженцев погибла от удара беспилотника в Часовом Яре

ТАСС: ВСУ убили группу беженцев в Часовом Яре при попытке выйти из города
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом беспилотника убили как минимум шесть мирных жителей Часова Яра. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил истоник, группа беженцев попыталась выйти из города в сторону России. «ВСУ накрыли их сначала артиллерией и минометами, загнали в укрытие. Спустя несколько часов ВСУ отправили туда FPV-дроны», — сообщил он.

Ранее бойцы ВСУ изнасиловали и убили в Курской области женщину, узнав, что ее сын военный. Погибшая женщина жила в селе Гончаровка. Она работала охранником в школе. Информация о происшествии была зафиксирована военными следователями Следственного комитета России.

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      Марина Совина
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