Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом беспилотника убили как минимум шесть мирных жителей Часова Яра. Об этом пишет ТАСС.
Как отметил истоник, группа беженцев попыталась выйти из города в сторону России. «ВСУ накрыли их сначала артиллерией и минометами, загнали в укрытие. Спустя несколько часов ВСУ отправили туда FPV-дроны», — сообщил он.
Ранее бойцы ВСУ изнасиловали и убили в Курской области женщину, узнав, что ее сын военный. Погибшая женщина жила в селе Гончаровка. Она работала охранником в школе. Информация о происшествии была зафиксирована военными следователями Следственного комитета России.