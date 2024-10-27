ТАСС: ВСУ убили группу беженцев в Часовом Яре при попытке выйти из города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом беспилотника убили как минимум шесть мирных жителей Часова Яра. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил истоник, группа беженцев попыталась выйти из города в сторону России. «ВСУ накрыли их сначала артиллерией и минометами, загнали в укрытие. Спустя несколько часов ВСУ отправили туда FPV-дроны», — сообщил он.

Ранее бойцы ВСУ изнасиловали и убили в Курской области женщину, узнав, что ее сын военный. Погибшая женщина жила в селе Гончаровка. Она работала охранником в школе. Информация о происшествии была зафиксирована военными следователями Следственного комитета России.