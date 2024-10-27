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09:31, 27 октября 2024Экономика

Глава Бундесбанка пришел в ярость из-за предложения России о сотрудничестве

Глава Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложения РФ о сотрудничестве
Йоахим Нагель

Йоахим Нагель. Фото: Reuters

Глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель пришел в ярость из-за предложения России о налаживании международного сотрудничестве. Он назвал насмешкой обращение российских властей к странам G20 («Большой двадцатки») по этому вопросу, пишет Bloomberg.

«Мы не должны забывать, с чего все это началось (...) Спад в Германии начался весной 2022 года. И мы все знаем причину, по которой это произошло весной 2022 года», — заявил глава Бундесбанка в Вашингтоне.

Нагель отметил, что его «сводят с ума» слова российского коллеги по G-20 о международном сотрудничестве.

Он призвал Европу найти способы преодолеть возникшие «структурные проблемы» и «выйти на путь роста».

Ранее Нагель отказался считать экономику Германии «больным человеком Европы». Он заявил, что вместо спада или рецессии в следующем году ожидает рост ВВП ФРГ.

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      Варвара Кошечкина
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