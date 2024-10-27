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09:13, 27 октября 2024Мир

Илон Маск отреагировал на слухи о нелегальной работе в США

Маск прокомментировал слова Байдена о незаконной работе в США фразой о мигрантах

Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на слухи о незаконной работе в Соединенных Штатах. В соцсети X (бывшая Twitter) он ответил президенту США Джо Байдену, который в ходе мероприятия в Пенсильвании заявил, что богатейший «человек в мире оказался нелегальным работником».

«Вот теперь его заботят мигранты», — написал глава компании SpaceX.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в начале своей карьеры еще в прошлом веке Илон Маск, родившийся в Южной Африке и получивший гражданство США, уже во взрослом возрасте мог работать нелегально и подвергался риску депортации.

Журналисты утверждают, что в 1990-е годы у предпринимателя не было законного права на работу в компании Zip2, которую он продал в 1999 году за 300 миллионов долларов.

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      Варвара Кошечкина
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