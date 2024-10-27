Кандидат в вице-президенты США высказался о нежелании войны с Россией

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявил, что не хочет войны с РФ и Путиным

Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что не хочет войны с Россией. Об этом он высказался в эфире телеканала NBC.

«Мы не в состоянии войны с [президентом России] Владимиром Путиным, и я не хочу войны с Россией Путина. Думаю, мы должны пытаться следовать мирным путем», — подчеркнул Вэнс, отметив, что украинский конфликт не удастся урегулировать без дипломатии.

Ранее Вэнс заявил, что Украине нужно отдать территории России, чтобы урегулировать нынешний конфликт. Вэнс также добавил, что Соединенным Штатам пора перейти к дипломатическому урегулированию конфликта и способствовать переговорам России и Украины.