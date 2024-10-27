Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:46, 27 октября 2024Мир

Лавров раскрыл содержание беседы Путина и Си Цзиньпина о переговорах с Украиной

Лавров: Путин рассказал Си Цзиньпину об отказе Украины от переговоров
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал председателю Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпину об отказе Киева от мирных переговоров. Содержание беседы двух лидеров на саммите БРИКС раскрыл глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Хорошо известные факты были приведены, когда сам [президент Украины Владимир] Зеленский от переговоров отказывается. Вот, собственно, и все», — заявил дипломат.

Он добавил, что Путиным была обозначена готовность Москвы к переговорам и выражена благодарность Китаю и Бразилии за развитие мирной инициативы.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что конфликт на Украине затягивается. Он призвал не допускать возможного распространения и эскалации конфронтации и отказаться от политики подливания масла в огонь.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Напавшего на российских журналистов британского дипломата госпитализировали в Москве. Что с ним произошло?

      Задержанный за драку во время футбольного матча блогер Литвин рассказал о пользе ареста

      Армия России подняла триколор над еще одним населенным пунктом в ДНР

      В офисе Зеленского ответили на вопрос о страхе перед победой Трампа на выборах в США

      В России высказались о давлении на Молдавию при введении санкций против Москвы

      В офисе Зеленского высказались о сроках выборов на Украине

      Верховный лидер Ирана прокомментировал удар Израиля по военным объектам страны

      На свалке на Украине нашли тело льва

      В популярной стране Азии задержали пару из России

      По факту побега заключенных из липецкой колонии возбудили уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше