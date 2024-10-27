Лавров раскрыл содержание беседы Путина и Си Цзиньпина о переговорах с Украиной

Лавров: Путин рассказал Си Цзиньпину об отказе Украины от переговоров

Президент России Владимир Путин рассказал председателю Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпину об отказе Киева от мирных переговоров. Содержание беседы двух лидеров на саммите БРИКС раскрыл глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Хорошо известные факты были приведены, когда сам [президент Украины Владимир] Зеленский от переговоров отказывается. Вот, собственно, и все», — заявил дипломат.

Он добавил, что Путиным была обозначена готовность Москвы к переговорам и выражена благодарность Китаю и Бразилии за развитие мирной инициативы.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что конфликт на Украине затягивается. Он призвал не допускать возможного распространения и эскалации конфронтации и отказаться от политики подливания масла в огонь.