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13:42, 27 октября 2024Россия

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 250 военнослужащих

Фото: Reuters

За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 250 военнослужащих, такую цифру назвали в Минобороны России в воскресенье.

Кроме того, были уничтожены американский бронетранспортер Stryker и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Также группировка войск «Север» отразила восемь контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка в российском регионе.

Накануне Минобороны сообщало, что за сутки потери ВСУ в Курской области составили более 350 военных.

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      Антон Похиляк
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