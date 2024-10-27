Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 250 военнослужащих

За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 250 военнослужащих, такую цифру назвали в Минобороны России в воскресенье.

Кроме того, были уничтожены американский бронетранспортер Stryker и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Также группировка войск «Север» отразила восемь контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка в российском регионе.

Накануне Минобороны сообщало, что за сутки потери ВСУ в Курской области составили более 350 военных.

