На свалке на Украине нашли тело льва

В Ровенской области Украины на свалке около мясного комбината нашли тело льва

В городе Костополь Ровенской области Украины на свалке около мясного комбината нашли тело льва, передает издание «Коротко Про».

Фото туши животного среди мусора и остатков еды опубликовали в соцсети. Местные жители предположили, что лев мог находиться в цирке, который приезжал в город на этой неделе. Однако по информации издания, в программе цирка львов не было.

Другие предположили, что лев мог принадлежать кому-либо из горожан и нелегально проживать в жилом доме. Пользователи соцсетей утверждают, что на снимке сняты и туши других животных. Судя по кадрам, на фотографии также видна птица, похожая на журавля.

Ранее львы растерзали управляющую крымским сафари-парком «Тайган» Леокадию Перевалову. В среду, 16 октября, сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.