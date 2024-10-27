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14:35, 27 октября 2024Бывший СССР

На свалке на Украине нашли тело льва

В Ровенской области Украины на свалке около мясного комбината нашли тело льва

Фото: BarboraChr / Shutterstock / Fotodom

В городе Костополь Ровенской области Украины на свалке около мясного комбината нашли тело льва, передает издание «Коротко Про».

Фото туши животного среди мусора и остатков еды опубликовали в соцсети. Местные жители предположили, что лев мог находиться в цирке, который приезжал в город на этой неделе. Однако по информации издания, в программе цирка львов не было.

Другие предположили, что лев мог принадлежать кому-либо из горожан и нелегально проживать в жилом доме. Пользователи соцсетей утверждают, что на снимке сняты и туши других животных. Судя по кадрам, на фотографии также видна птица, похожая на журавля.

Ранее львы растерзали управляющую крымским сафари-парком «Тайган» Леокадию Перевалову. В среду, 16 октября, сотрудница парка львов зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы напали на женщину и нанесли ей смертельные травмы.

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      Антон Похиляк
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