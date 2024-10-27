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21:14, 27 октября 2024Бывший СССР

На Украине призвали взыскать двойные выплаты с пенсионеров

Подоляк призвал взыскать с пенсионеров двойные выплаты в бюджет Украины

Фото: Unsplash

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне скандала с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами предложил взыскать двойной размер пенсионных выплат в пользу страны. Его слова приводит «Судебно-юридическая газета».

На фоне скандала Подоляк призвал взыскать с пенсионеров двойные выплаты в бюджет Украины. «Должны пенсионные выплаты вернуть и заплатить столько же сверху», — сказал он.

Ранее стало известно, на Украине пройдет массовая проверка решений об освобождении должностных лиц от мобилизации в связи с инвалидностью. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

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