На Украине призвали взыскать двойные выплаты с пенсионеров

Подоляк призвал взыскать с пенсионеров двойные выплаты в бюджет Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне скандала с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами предложил взыскать двойной размер пенсионных выплат в пользу страны. Его слова приводит «Судебно-юридическая газета».

На фоне скандала Подоляк призвал взыскать с пенсионеров двойные выплаты в бюджет Украины. «Должны пенсионные выплаты вернуть и заплатить столько же сверху», — сказал он.

Ранее стало известно, на Украине пройдет массовая проверка решений об освобождении должностных лиц от мобилизации в связи с инвалидностью. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.