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12:02, 27 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о пожаре на подстанции в Хмельницкой области

Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанции в Хмельницкой области

Фото: Reuters

В Хмельницкой области Украины в результате пожара на энергораспределительной подстанции оказались обесточены промышленные объекты. Об этом в Telegram сообщает Министерство энергетики Украины.

«В Хмельницкой области во время воздушной тревоги выключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых и промышленных потребителей», — говорится в публикации Минэнерго.

Отмечается, что пожар и его последствия уже удалось ликвидировать.

Ранее пожар со звуками детонации произошел в Одессе. За несколько часов до информации об этом мэр города Геннадий Труханов сообщил о взрывах. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

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      Глеб Палехов
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