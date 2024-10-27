На Украине сообщили о пожаре на подстанции в Хмельницкой области

Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанции в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины в результате пожара на энергораспределительной подстанции оказались обесточены промышленные объекты. Об этом в Telegram сообщает Министерство энергетики Украины.

«В Хмельницкой области во время воздушной тревоги выключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых и промышленных потребителей», — говорится в публикации Минэнерго.

Отмечается, что пожар и его последствия уже удалось ликвидировать.

Ранее пожар со звуками детонации произошел в Одессе. За несколько часов до информации об этом мэр города Геннадий Труханов сообщил о взрывах. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.