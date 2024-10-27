Forum24: украинский ВПК перейдет России в случае поражения Киева

Украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) перейдет России в случае поражения Киева. Об этом сообщает чешское издание Forum24.

«Брюссель вообще не разработал никакого плана или целостной стратегии. Поэтому вполне вероятно, что ЕС примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства [кандидата на пост президента США Дональда] Трампа впоследствии достанется русским», — отмечается в материале издания.

Авторы материала также добавили, что считают стремление стран Запада нарастить военное производство на самой Украине признанием того факта, что они не справились с расширением собственных промышленных комплексов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что украинские металлурги могут быть вынуждены импортировать коксующийся уголь, если Вооруженные силы России возьмут под контроль единственную в стране шахту недалеко от линии фронта в Донбассе. По данным издания, подобный шаг станет одним из самых серьезных ударов по металлургической отрасли Киева.