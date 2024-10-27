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07:50, 27 октября 2024Мир

Пенсионеры взбунтовались против политики Талибана

KP: в Кабуле протестующие против Талибана потребовали выплаты пенсий за 3 года
СюжетПротесты в России

Фото: Ali Khara / Reuters

Пенсионеры в Кабуле взбунтовались против политики радикальной исламистской группировки «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и провели протест. Они требуют выплаты пенсий за последние три года, передает Khaama press (KP).

Группа людей пенсионного возраста перекрыла улицу перед зданием Министерства финансов Афганистана, одного из них задержали. Издание уточняет, что за последние три года такие протестные акции возникали в разных городах страны, согласно статистике, чаще всего в них участвовали отставные госслужащие.

В марте 2024 года глава талибов в Афганистане Хибатулла Ахундзада подписал указ, согласно которому был прекращен вычет пенсионных отчислений из зарплат работников по системе солидарности поколений. Это означало закрытие пенсионной системы в стране.

Ранее сообщалось, что талибы запретили средствам массовой информации в Афганистане критиковать их законы и власть. Нарушившие их сотрудники медиа и их руководство «понесут ответственность в соответствии с принципами (адата, правового обычая в шариате)».

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      Александра Синицына
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